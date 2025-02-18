Сати Казанова рассказала о присутствии мужа-итальянца на родах

Певица Сати Казанова рассказала в беседе с Hello!, что муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, присутствовал на родах.

По словам Казановой, Тиоццо ни секунды не сомневался и всегда знал, что будет помогать супруге при родах. Как отметила артистка, ее муж хотел испытать «этот мощнейший импульс любви».

«Теперь он говорит, что мужчины многое теряют, если не присутствуют на родах вместе с женщиной. К тому же муж здорово помогал. Если бы не он, мне бы пришлось намного сложнее. Ментально я была спокойна рядом с ним, хотя и по своей натуре сложностей не боюсь», — поделилась артистка.

Казанова рассказала, что во время родов Тиоццо окружил ее теплом, любовью и делал специальный массаж поясницы, чтобы снять болевые ощущения.

Казанова отметила, что ее обошла стороной послеродовая депрессия. У нее также нет тоски по жизни до появления малышки. Певица не знает, почему так произошло. Она считает, что ей повезло.

«Я удивилась, поняв, что плач ребенка разный. На каждое «хочу» — свои звуки. Постепенно начала различать, когда она голодна, а когда хочет спать или просто капризничает», — рассказала исполнительница.

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