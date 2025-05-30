На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Цыганова об отказе признать Пугачеву иноагентом: «Целое министерство прогнулось»

Певица Цыганова заявила, что у Пугачевой и Урганта есть влиятельные друзья в РФ
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Цыганова отреагировала в Telegram-канале на новость о том, что Минюст не видит оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом.

Накануне Минюст РФ сообщил, что оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства.

Цыганова предположила, что у Пугачевой и Урганта есть влиятельные друзья. Она заявила, что, чем больше у человека подобных знакомств, тем шире рамки правового поля.

«Смешного тут мало. Целое министерство прогнулось под Урганта с Фуней Боруховной. Ну что тут сказать: какой Минюст, такая и эстрада. Ждем теперь Пугачеву с Ургантом на Первом канале», — возмутилась исполнительница.

Певица утверждает, что еще недавно Ургант был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель во Франции, а также гастролировал по Израилю «с русофобскими концертами». У Пугачевой, в свою очередь, отметила Цыганова, супруг признан иностранным агентом. Она видит в этом основания для признания знаменитостей иноагентами.

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. <…> За кого вы вообще народ держите, за «рабов и холопов?» — посетовала артистка.

18 марта депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить Урганта на иностранное влияние.

Сам шоумен выразил непонимание, почему его хотят признать иноагентом. Ургант отметил, что для него это тайна.

Ранее Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) развеял миф о Галкине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами