Цыганова об отказе признать Пугачеву иноагентом: «Целое министерство прогнулось»

Певица Цыганова заявила, что у Пугачевой и Урганта есть влиятельные друзья в РФ

Певица Виктория Цыганова отреагировала в Telegram-канале на новость о том, что Минюст не видит оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом.

Накануне Минюст РФ сообщил, что оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства.

Цыганова предположила, что у Пугачевой и Урганта есть влиятельные друзья. Она заявила, что, чем больше у человека подобных знакомств, тем шире рамки правового поля.

«Смешного тут мало. Целое министерство прогнулось под Урганта с Фуней Боруховной. Ну что тут сказать: какой Минюст, такая и эстрада. Ждем теперь Пугачеву с Ургантом на Первом канале», — возмутилась исполнительница.

Певица утверждает, что еще недавно Ургант был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель во Франции, а также гастролировал по Израилю «с русофобскими концертами». У Пугачевой, в свою очередь, отметила Цыганова, супруг признан иностранным агентом. Она видит в этом основания для признания знаменитостей иноагентами.

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. <…> За кого вы вообще народ держите, за «рабов и холопов?» — посетовала артистка.

18 марта депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить Урганта на иностранное влияние.

Сам шоумен выразил непонимание, почему его хотят признать иноагентом. Ургант отметил, что для него это тайна.

Ранее Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) развеял миф о Галкине.