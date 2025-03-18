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В Госдуме попросили проверить Урганта на иностранное влияние

Депутат Новичков попросил проверить основания для признания шоумена Урганта иноагентом
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urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Госдумы Николай Новичков попросил проверить российского шоумена Ивана Урганта на иностранное влияние. Об этом сообщает РИА Новости.

Новичков направил соответствующее обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

«Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания г-на Урганта иностранным агентом», — говорится в обращении, имеющемся в распоряжении агентства.

Передача шоумена «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года, но картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение. В феврале телеведущий анонсировал зарубежный тур с программой «Живой Ургант».

Накануне СМИ сообщили, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Регистрационные документы свидетельствуют, что телеведущий зарегистрировался в столице Франции как ИП 11 марта 2024 года. Основной деятельностью он указал «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».

Ранее Ургант отреагировал на новость о своем многомиллионном гонораре.

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