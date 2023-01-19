«Для меня это тайна»: Ургант удивился предложению признать его иноагентом

Депутат Госдумы Новичков возмутился, что телеведущий Ургант мелькает в контекстной рекламе. Он предложил признать его иноагентом. Ургант в ответ на это сказал, что «невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам». Подробности — в материале «Газеты.Ru.

Телеведущий Иван Ургант не понимает, почему его хотят признать иноагентом. Об этом он заявил НСН.

«Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», – сказал ведущий Первого канала.

Ургант усомнился в версии, что законодатели могли так выместить свою обиду за то, что он их почти не приглашал в программу «Вечерний Ургант».

«Депутат» и «мало» – это стоящие рядом слова. Я старался. У меня несколько раз бывал руководитель фракции ЛДПР, но он был более радикален», – сказал он.

Ранее член госдумы Николай Новичков предложил на пресс-конференции НСН признать Урганта иноагентом.

«У меня в «Яндексе» появляется контекстная реклама с Ургантом, какие-то курсы рекламирует с информационными технологиями, совсем бардак, докатился до этого. Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», – призвал законодатель.

В день начала спецоперации России на Украине Иван Ургант выступил в соцсетях с антивоенным призывом. В начале марта Telegram-канал Baza без ссылки на источники сообщил, что телеведущий якобы эмигрировал вместе с семьей, предположительно, в Израиль.

Но сам Ургант заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что он на отдыхе: «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь». Позднее он вернулся в Россию.

После антивоенного заявления Урганта, Ксения Собчак, ссылаясь на свой источник, сообщила, что передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале решено закрыть. На тот момент она уже не выходила в эфир (с 21 февраля).

Но телеканал опроверг ее слова, пояснив, что шоу исчезло из сетки вещания из-за перехода на «информационный режим». Слухи о программе — это «собачья чушь», сообщили РБК в пресс-службе Первого канала.

Помимо этого, Иван Ургант не появился и в новогоднем фильме «Ёлки 9». Он пояснил, что вместе с Сергеем Светлаковым и Дмитрием Нагиевым решил «взять паузу на две-три серии». Один из авторов сценария кинокартины, креативный продюсер и исполнитель главной роли в «Елках 9» Евгений Кулик сообщил ТАСС, что участие Урганта не было предусмотрено сценарием.

«Это уже 100% [подтверждено]. Сценарий мы с Димой Балуевым написали уже в прошлом ноябре [ноябре 2021 года], их [Урганта и Светлакова] там не было изначально», – рассказал собеседник агентства.

В интервью «Газете.Ru» режиссер Дмитрий Киселев, который стоял у истоков франшизы «Елки» прокомментировал отсутствие актеров так:

«У нас вообще много событий в жизни происходит, много всего меняется. Да, это такое время, что даже «Елки» выходят без Урганта и Светлакова. Когда-нибудь они вернутся – и это тоже будет что-то означать».

В сентябре 2022 года разразился скандал с участием телеведущего Ивана Урганта и певицы Кристины Орбакайте. В Telegram-каналах появилась информация, что они якобы пришли на премьеру одного из спектаклей театра Вахтангова и отказались встать под гимн России, который прозвучал, чтобы почтить память погибших в Донбассе.

Ургант в комментарии ТАСС заявил, что подобные публикации – фейк. «Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, конкретно в театр Вахтангова я не зашел. Я вообще в этот день был дома», – сказал телеведущий.

Певица тоже сообщила, что утверждения Telegram-каналов – выдумка. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что уже давно не была в этом театре.

«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне Гимн России не исполнялся ни разу», – отметила она.

В декабре прошлого года Ургант впервые за 13 лет не вел музыкальную премию «Золотой граммофон», которую транслировал «Первый канал». А в конце месяца телеведущий заявил, что онлайн-кинотеатр Kion (запущен мобильным оператором МТС в 2021 году) снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором он снимался.

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – сказал он РБК.

В телеспектакле речь идет о приключениях героев советских мультфильмов. В проекте, кроме телеведущего, приняли участие Данила Козловский, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и другие актеры. Ургант сыграл Карлсона.