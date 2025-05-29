Михаил Шац развеял миф о Галкине

Комик Шац заявил, что Максим Галкин очень востребован за рубежом

Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказал в интервью журналистке Ирине Петровской, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) очень востребован за пределами России.

Шац считает смешной информацию о том, что Галкин испытывает финансовые трудности и не может найти площадку для концертов. Он уверил, что коллега «дико востребован».

«Мне кажется, у него не было и в России такого, у меня такое ощущение. Максим может собрать залы там, где их нет даже», — поделился телеведущий.

В апреле издание URA.ru сообщало, что Галкин выступает на маленьких площадках в Европе, где цена билета за концерт достигает почти 17 тыс. рублей.

Стоимость выступления Галкина в немецком городе Штутгарте варьировалась от 3,6 тыс. рублей и до 16,7 тыс. рублей. Эта площадка, отмечает издание, вмещает в себя чуть больше 2 тыс. зрителей.

Всего в рамках своего тура по Германии, который проходил с апреля по май 2025 года, Галкин посетил 13 городов. Среди них — Мюнхен, Берлин, Бонн и другие.

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