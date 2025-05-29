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Козловскому запретили въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Браже внесла Козловского в список нежелательных лиц
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел Латвийской Республики Байба Браже сообщила в социальной сети X о внесении актера Данилы Козловского в список нежелательных лиц для страны.

Браже заявила, что Козловскому поставлен запрет на въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. Также в список был добавлен рэпер из Казахстана Вадим Мотылев (SLIMUS).

«Решение было принято в соответствии с разделом 61 Закона об иммиграции. Часть 2», — заявила глава министерства.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

18 февраля Браже заявила, что румынского певца Иону Ионицэ включили в Латвии в список нежелательных лиц и наложили запрет на въезд в страну на неопределенный срок. Певец известен как «Юрий Шатунов из Молдовы».

Ранее Кристина Орбакайте завершила карьеру в России.

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