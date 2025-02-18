В Латвии запретили въезд «Юрию Шатунову из Молдовы»

В Латвии запретили въезд румынскому певцу Иону Ионицэ, который исполняет на своих концертах песни Юрия Шатунова. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в аккаунте ведомства в соцсети X.

Браже заявила, что Ионицэ включили в Латвии в список нежелательных лиц и наложили запрет на въезд в страну на неопределенный срок.

В России Иона Ионице известен как «Юрий Шатунов из Молдовы». Согласно порталу Delfi, у Ионице также есть гражданство Румынии. Продюсер Андрей Разин представил артиста широкой публике в 2018 году, когда Шатунов был еще жив.

Ионице начал свою карьеру в России, но впоследствии вернулся к себе на родину в Молдавию. За границей он продолжает зарабатывать как двойник солиста «Ласкового мая».

В январе 2025 года СМИ писали, что у Ионице был запланирован гастрольный тур в Латвии, из-за которого продюсер Андрей Разин сообщал о намерении судиться с организаторами его выступлений. Он утверждал, что музыкант исполняет песни Шатунова без его разрешения. Разин намеревался взыскать по $2 млн с каждой площадки, на которой выступит Ионицэ.

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