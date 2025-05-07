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Кристина Орбакайте завершила карьеру в России

Директор Орбакайте Качан заявил, что больше не сотрудничает с артисткой
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orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Директор Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил в беседе с изданием «Абзац», что артистка окончательно завершила карьеру в России.

Качан заявил, что больше не является представителем Орбакайте. По словам продюсера, он больше не сотрудничает с певицей после ее отъезда.

«Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку», — заявил бывший директор исполнительницы.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Позже Telegram-канал SHOT сообщал, что Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы. Предположительно, жилье может быть арестовано.

Ранее Орбакайте обвинила власти Латвии в подавлении свободы слова.

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