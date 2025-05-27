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Виторган о выходе сериала с Козловским спустя три года: «Наконец-то»

Актер Виторган: релиз «Бара «Один звонок» с Козловским состоится спустя три года
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KION

Актер Максим Виторган сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что премьера мистического сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским в главной роли состоится.

В 2023 году в пресс-службе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» сообщали, что релиз шоу был отложен, поскольку проекту не выдали прокатное удостоверение. При этом в Минкульте опровергали, что получали заявку на выдачу разрешения, поэтому причина отмены релиза до сих пор неизвестна.

«До меня тут дошел слух, что KION наконец-то готовит релиз сериала «Бар Один Звонок». Этот сериал был снят года 3 назад (и даже выпущен трейлер), но так и не выпущен. Почему? Не знаю, что-то там случилось 3 года назад, наверное. И вот, надеюсь, пришло время», — сообщил Виторган.

По словам актера, он сыграл в проекте необычную роль.Само шоу Виторган охарактеризовал фразой: «Мистика и рок, не иначе».

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре «Один звонок», которым заправляет местный бармен (Данила Козловский).

Режиссером выступил Сергей Филатов, а к актерскому составу присоединились Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов и другие артисты.

24 апреля стало известно, что Данила Козловский выступит 20 июня со своим моноспектаклем FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве. Это будет первое появление Козловского на театральной сцене в России после двухлетнего перерыва. Артист давно не выступал в родной стране из-за конфликта с руководителем ФПБК Виталием Бородиным, который обвинял его в экстремизме и дискредитации армии.

Ранее Цыганова раскрыла, кто «отмывает» уехавших из России артистов.

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