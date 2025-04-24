Данила Козловский впервые выступит в России после конфликта из-за дискредитации армии

Актер Данила Козловский выступит 20 июня со своим моноспектаклем FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве. Об этом сказано на сайте культурного учреждения.

«FRANK уже покорил сердца и завоевал неподдельную любовь зрителей по всему миру. Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап FRANK...» — говорится в анонсе мероприятия.

Как сообщают СМИ, это станет первым выступлением Козловского на театральной сцене в России после двухлетнего перерыва. Актер давно не выступал в России из-за конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в экстремизме и дискредитации армии.

Еще в апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

Козловский в ответ заявил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

27 февраля 2025 года Данила Козловский объявил о завершении судебного спора с Бородиным.

Ранее стали известны сроки возвращения голливудского кино в Россию.