Минкульт не получал заявки на прокат детектива с Козловским

В пресс-службе российского Минкульта опровергли получение заявки на выдачу прокатного удостоверения на многосерийный фильм «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявления на выдачу прокатного удостоверения на художественный фильм «Бар «Один звонок» для показа в рамках фестиваля «Новый сезон» в Минкультуры России не поступало», — уточнили в ведомстве.

Брат артиста, его пресс-секретарь Егор Козловский заявил, что «не владеет информацией» о заявке.

В пресс-службе «Нового сезона» 11 сентября сообщили, что сериал «Бар «Один звонок» не получил прокатное удостоверение и потому снят с программы.

По сюжету сериала Сергея Филатова следователь Андрей (Александр Ильин) ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре «Один звонок». Однако найти это место оказывается непросто, потому что заведение всякий раз оказывается в разных местах.

Заведением заправляет местный бармен (Козловский), который предлагает посетителям позвонить на тот свет и расплатиться игрой в русскую рулетку.

Также в сериале сыграли Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов и другие артисты.

Фестиваль «Новый сезон» проходит на сочинском курорте «Роза Хутор» с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, «Иви» и Wink представляют главные премьеры сезона 2023-2024.

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