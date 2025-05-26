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Цыганова раскрыла, кто «отмывает» уехавших из России артистов

Певица Цыганова: пятая колонна помогает уехавшим из России артистам
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Виктория Цыганова заявила в Telegram-канале, что пятая колонна «засела» в России и «отмывает» уехавших из страны артистов.

По мнению Цыгановой, весь шоу-бизнес нужно воспринимать как инструмент «врагов, направленный на уничтожение русской культуры». Артистка считает, что пятая колонна помогает «сбежавшим предателям и русофобам».

«Представители шоу-бизнеса, пляшущие на крестах, — исполнители планов врага», — отметила певица.

Цыганова добавила, что у России есть «путь Святой Руси». Артистка считает, что «предателями» России являются актер Данила Козловский, телеведущий Иван Ургант и комик Александр Ревва.

22 мая Александр Ревва получил российский паспорт. Сам артист пока никак не комментировал получение российского гражданства, отказалась говорить про это и жена Александра. Зато высказался его родной отец — Владимир Ревва, проживающий в Донецке. По словам родителя комика, они до сих пор не общаются — и о причинах смены гражданства сыном он не знает.

Ранее бывшую жену Паши Техника задержали в Таиланде.

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