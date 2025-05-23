Концерт Моргенштерна в Польше под угрозой срыва из-за украинских активистов

Активисты из украинской организации NAFO 69th Sniffing Brigade готовят акцию протеста из-за концерта рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Варшаве. Об этом сообщает Telegram-канал SVTV NEWS.

Мероприятие Моргенштерна запланировано на 24 мая в одном из клубов Польши. В NAFO призывают людей выйти на демонстрацию у заведения, поскольку вышедший после начала СВО клип рэпера «12» не содержит «антивоенной декларации», а ограничивается лишь призывом к миру. Кроме того, в NAFO считают, что вместо высказанной в интервью Ксении Собчак «моральной позиции» по СВО, Моргенштерн продемонстрировал «сентиментальную тоску по бане и сцене в РФ».

7 мая Моргенштерн сообщил, что вынужден перенести свои концерты в США, поскольку ему не выдали вовремя визу. Рэпер отметил, что запланированные концерты переносятся на сентябрь 2025 года. Все билеты остаются действительными. Рэпер пообещал поклонникам, что будет держать их в курсе ситуации.

18 марта Моргенштерн в своем Telegram-канале написал, что провел два месяца в реабилитационной клинике. К тому моменту он 60 дней не употреблял спиртные напитки и более 200 дней воздерживался от курения. В начале мая рэпер дал первый концерт в Торонто после выхода из рехаба.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

18 мая в отношении Моргенштерна закрыли исполнительное производство о взыскании 40 тыс. рублей штрафа по делу об иностранных агентах. Причина такого решения не уточнялась.

Ранее стало известно, что Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) пытался обмануть русскоговорящий журналист под видом украинца.