Макаревича пытался обмануть русскоговорящий журналист под видом украинца

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его пытался обмануть русскоговорящий журналист, представившись сотрудником СМИ из Украины.

Жене Макаревича пришло сообщение на почту от якобы представителя украинского агентства «УНИАН», в котором некий Роман предлагал музыканту встретиться в Израиле, чтобы сделать материал о его винном бизнесе для рубрики издания «Туризм».

«Говорит, надо сказать, на безукоризненном русском. Жена просит прислать удостоверение. Удостоверение с дикими ошибками в украинском (начиная от названия агентства) с печатью почему-то архива запорожского горсовета», — рассказал Макаревич (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Затем, продолжил рокер, он связался с агентством «УНИАН», в котором опровергли наличие подобного сотрудника в штате. В СМИ уточнили, что их пресс-карта выглядит «совсем иначе». Украинские журналисты предположили, что Макаревича вновь пытались обмануть пранкеры Вован и Лексус из России.

«От себя хочу спросить — ребята, что ж вы так плохо работаете?» — подытожил Макаревич.

При этом Telegram-канал «Агентство. Новости» утверждает, что взять интервью у Макаревича пытался «редактор «Первого канала» и НТВ Роман Скиба». В «Агентстве» заявили, что установили эту информацию по фотографии на фейковом удостоверении.

Ранее сообщалось, что Билан оценил шансы Shaman на «Интервидении».