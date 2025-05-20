На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швыдкой оценил шансы Shaman на победу в «Интервидении»

Швыдкой заявил, что у певца Shaman велики шансы победить в «Интервидении»
close
Виктор Толочко/РИА Новости

У певца Shaman (он же — Ярослав Дронов) большие шансы на победу в «Интервидении», которое пройдет в РФ в этом году. Об этом сообщил в беседе с NEWS.Ru спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Когда начинается конкурс, то никто не знает, как будет раскладываться комбинация участников. Он [Shaman] — профессиональный человек, представляющий очень музыкальную страну. Я думаю, что шансы есть. [Они] велики, но надо смотреть, кто будет рядом», — заявил политик.

Швыдкой не исключил, что победу в песенном конкурсе одержит представитель какой-либо другой страны. Он вспомнил, что на недавнем Международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», который проходил в Кремле, «совершенно неожиданно оказались очень сильными» артисты из Китая и США.

«Я не мог себе представить, что американка вдруг вырвется вперед. Поэтому мы болеем за своих, но понятно, что мир велик», — подытожил Швыдкой.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Оно пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

Подробнее о том, что такое «Интервидение», читайте здесь.

Ранее Швыдкой назвал неактуальным вопрос об участии России в «Евровидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами