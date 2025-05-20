Швыдкой о участии России на «Евровидении»: «Никогда не говорили «никогда»

Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что вопрос об участии России в международном песенном конкурсе «Евровидение» больше не актуален. Его слова передает РИА Новости.

«Мы вышли из этой структуры (Европейского Вещательного Союза. — прим. ред.), поэтому вопрос о возвращении «Евровидения» в Россию, с моей точки зрения, сегодня не актуален», — сказал политик.

Швыдкой уточнил, что если отечественный аналог под названием «Интервидение» наберет популярность, то РФ не будет участвовать в других музыкальных конкурсах.

«Возможно, «никогда не говорили «никогда». Хотя, я думаю, что если «Интервидение» наберет обороты, то его станет достаточно, чтобы мы не участвовали в других конкурсах», — заявил он.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Оно пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении»будет представлять певец Shaman, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

Подробнее о том, что такое «Интервидение», читайте здесь.

Ранее стало известно, что на ТВ пройдет марафон фильмов к 120-летию Михаила Шолохова.