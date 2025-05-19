Shaman об участии в «Интервидении»: «Первым быть трудно, но и я не из робких»

Певец Shaman поблагодарил россиян за доверие на фоне участия в «Интервидении»

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) назвал большой честью то, что он будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение». Ролик с обращением артиста публикует фанатский Telegram-канал мероприятия.

«Страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие. Это большая честь быть первым <…> Первым быть трудно, но и я не из робких. <...> Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами», — сказал исполнитель.

В эфире передачи «Пусть говорят», пишут также в сети, Shaman раскрыл, что его песня на конкурсе будет на русском языке.

«Ну, я других языков не знаю и знать не хочу. Поэтому, да», — заявил музыкант.

«Интервидение» пройдет 20 сентября в Подмосковье на площадке «Live Арена». Соревноваться с Дроновым, как заявили в российском МИД, будут исполнители из не менее чем 20 стран, в том числе Китая, Азербайджана и Белоруссии.

21 марта стало известно, что правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение».

Shaman был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. После этого ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.

Ранее музыкальный критик Гуру Кен сообщил о намеках Пугачевой на возвращение в РФ.