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На ТВ пройдет марафон фильмов к 120-летию Михаила Шолохова

Сериал «Тихий Дон» и фильм «Они сражались за родину» покажут на ТВ к 120-летию писателя Шолохова
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РИА «Новости»

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет марафон фильмов по произведениям Михаила Шолохова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала.

24 мая исполнится 120 лет со дня рождения писателя, сценариста, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Шолохова. В этот день в 8:35 юбилейный марафон начнется фильмом «Нахаленок», повествующим о жизни мальчика в казачьей станице во время Гражданской войны. Рассказ, по которому снят фильм, отчасти основан на биографии самого литератора. 

С 9:35 канал будет показывать сериал Сергея Урсуляка «Тихий Дон», созданный по мотивам одноименного романа-эпопеи Шолохова, самого известного его произведения, за которое он получил Нобелевскую премию. 

В 21:00 телеканал покажет картину Сергея Бондарчука по неоконченному произведению Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», которое писатель начал писать во время Великой Отечественной войны, будучи фронтовым корреспондентом. Картину снимали в волгоградских степях, на месте реальных событий — таково было условие автора. 

Завершит марафон в 23:50 еще одна картина Бондарчука, с которой началось сотрудничество режиссера и писателя, — «Судьба человека», лучший фильм 1959 года по версии читателей журнала «Советский экран». 

Накануне Михаил Шолохов стал самым известным в России автором, писавшим произведения о Великой Отечественной войне.

Ранее в Токио открылась выставка московских студентов по мотивам японских сказок.

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