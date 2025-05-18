Названа дата объявления представителя России на «Интервидении»

Представителя от России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве, объявят 19 мая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС.

«Главная интрига последних месяцев — кто же будет представлять на «Интервидении-2025» нашу страну — будет раскрыта в нашем эфире», — говорится в сообщении телеканала.

До этого певица Люся Чеботина опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что может отказаться от наставничества Филиппа Киркорова ради участия в «Интервидении». Девушка назвала Киркорова своим другом. Она призналась, что вдохновляется коллегой, черпает от него знания и опыт. Певица опровергла, что народный артист России является ее продюсером.

1 мая спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал главное отличие международного конкурса «Интервидение» от «Евровидения». По его словам, «Интервидение» будет отличаться языковым разнообразием, что усложнит работу жюри, но сделает конкурс, надеются организаторы, интереснее для зрителя.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

Ранее было названо условие участия США в «Интервидении».