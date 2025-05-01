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Названо условие участия США в «Интервидении»

Швыдкой: ведутся переговоры об участии США и Европы в «Интервидении»
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wikipedia.org

Идут переговоры об участии в музыкальном конкурсе «Интервидение» представителей из США и Европы, рассказал спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что условием участия артистов станет качество песен и профессионализм.

«Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать. В данном случае здесь многое зависит от качества исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов», — заявил он.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Швыдкой уже рассказывал, что свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

«Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене. Представитель России на «Интервидении» пока не выбран.

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