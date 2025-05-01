Названо главное отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Швыдкой: «Интервидение» будет отличаться от «Евровидения» языковым многообразием

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал главное отличие международного конкурса «Интервидение» от «Евровидения». Его цитирует ТАСС.

По словам Швыдкого, «Интервидение» будет отличаться языковым разнообразием, что усложнит работу жюри, но сделает конкурс, надеются организаторы, интереснее для зрителя.

«Этим «Интервидение» и отличается от «Евровидения»: в последнем есть определенный стандарт, построенный на формате англоязычного исполнения. Здесь же будет представлено множество национальностей, культур — языки будут самые разные», — пообещал он.

Если число конкурсантов превысит 25 исполнителей, продолжил Швыдкой, составление сценария мероприятия будет трудным, однако это также сделает шоу интереснее.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

«Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене. Представитель России на «Интервидении» пока не выбран.

Ранее стало известно, что идут переговоры об участии в «Интервидении» представителя США.