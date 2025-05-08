Чеботина назвала враньем отказ от сотрудничества с Киркоровым ради «Интервидения»

Певица Чеботина заявила, что обратится к Киркорову в случае участия в «Интервидении»

Певица Люся Чеботина опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что может отказаться от наставничества Филиппа Киркорова ради участия в «Интервидении».

Чеботина назвала очередным враньем сообщения, что готова временно отказаться от сотрудничества с Киркоровым. Наоборот, артистка хотела бы попросить у него совета, если будет участвовать в конкурсе.

«Если бы мне выпал шанс представлять нашу страну на международном конкурсе, первый, к кому бы я пошла за советом, это был бы Филипп. Потому что у него невероятно огромный опыт в этом вопросе», — поделилась исполнительница.

Чеботина назвала Киркорова своим другом. Она призналась, что вдохновляется коллегой, черпает от него знания и опыт. Певица опровергла, что народный артист России является ее продюсером.

«И мы не собираемся заводить с ним ребенка, как об этом говорят», — заявила артистка.

Чеботина уверила, что не встречается с «женатыми дедушками» и не имеет продюсеров и спонсоров. Она уверила, что сделала себя сама. По словам певицы, она вложила в себя собственные деньги, сама писала и пишет песни, а также придумывает сценарии для клипов и шоу.

«Хватит приписывать мне высокомерие, звездную болезнь и то, что я себя считаю неповторимой. Я нигде ни разу этого не озвучивала», — отметила певица.

Ранее Кока вспомнила, что переживала за жизнь своих танцоров на корпоративе.