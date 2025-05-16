Стас Пьеха высмеял Егора Крида

Певец Стас Пьеха высмеял в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Егора Крида, Konfuz и других известных рэперов, которые посвятили свои треки автомобилю Lamborghini.

Пьеха опубликовал в личном блоге ролик, в котором пытается сесть в Lamborghini. При открытии двери автомобиль включает трек Крида «Lambo Urus», из-за чего Пьеха сразу закрывает машину. Во второй раз певцу опять не удается сесть в автомобиль, поскольку из него звучит композиция Konfuz. В итоге Пьеха уезжает на такси, а на фоне звучит песня «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского.

«Причем, эти песни уже в комплектации»; «Может, бедность — не так уж плохо»; «Ну все, машину на свалку», — написали в комментариях фанаты Стаса Пьехи.

Недавно Пьеха вспомнил, что давал по два концерта в день на пике известности. Пьеха раскрыл, что после участия в проекте «Фабрика звезд» он мог давать около 500 концертов в год, но быстро понял, что ему такое «не по зубам»

4 мая сообщалось, что Пьеха отменил концерт из-за проблем со здоровьем. Выступление должно было состояться на улице Городецкой. Причиной отмены стала простуда артиста. По словам Пьехи, врач настоятельно порекомендовал воздержаться от выступлений на улице.

Ранее журналистка Гордеева вспомнила, что ее дед родился в одном из первых Ford в РФ.