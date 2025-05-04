Стас Пьеха отменил концерт из-за проблем со здоровьем

Певец Стас Пьеха сообщил в Telegram-канале об отмене концерта в Москве.

Выступление должно было состояться на улице Городецкой. Причиной отмены стала простуда артиста. По словам Пьехи, врач настоятельно порекомендовал воздержаться от выступлений на улице.

«Приношу свои извинения всем, кто рассчитывал на сегодняшнюю встречу! У нас еще много встреч и интересных событий впереди!» — отметил исполнитель.

В апреле Стас Пьеха опроверг информацию Telegram-канала Mash, согласно которой у его бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи, диагностировали деменцию.

Как сообщал 24 апреля Mash, врачи обнаружили у 87-летней певицы признаки возрастной деменции и гипертонию. Проблемы со здоровьем у артистки якобы возникли на фоне резкого набора веса.

Данную информацию впоследствии опровергла и помощница Пьехи Ирина. По ее словам, певица чувствует себя «нормально», ее состояние остается без ухудшений.

В марте этого года Стас Пьеха рассказывал, что его бабушка сейчас большую часть времени проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотря телевизор.

Ранее Стас Пьеха заявил, что не планирует заводить семью в ближайший год.