На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прабабушка Катерины Гордеевой родила ее деда в одном из первых Ford в РФ

Журналистка Гордеева вспомнила, что ее дед родился в одном из первых Ford в РФ
close
Кадр из видео/Скажи Гордеевой/YouTube

Журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) рассказала, что ее дед Николай родился в одном из первых Ford T, которые прибыли в Россию в 1911-1912 годах. Ее слова передает Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) в своем Telegram-канале.

«Прабабушка была очень импульсивной и никак не могла решить, где ей рожать — по-старомодному дома или по-современному в больнице, — а потом было поздно. И дедушка родился в автомобиле», — призналась блогерша.

Гордеева уточнила, что ее прабабушку звали Ольга Башкирова. Она родила сына Николая, который потом стал вице-президентом Внешнеторгового банка России, в 1913 году. Ему принадлежал один из первых «фордов», ввезенных в Россию еще до революции. После Гражданской войны, уточнила Гордеева, часть ее семьи эмигрировала, другая — попала под репрессии, а Ford T достался министру народного просвещения молодого СССР Анатолию Луначарскому от большевиков.

«Мы случайно поняли это, сравнив фотографии», — рассказала Гордеева.

2 сентября 2022 года Минюст внес Катерину Гордееву в реестр иностранных агентов.

Ранее стало известно, что о переговорах США и России из-за конфликта на Украине снимут фильм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами