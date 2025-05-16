Прабабушка Катерины Гордеевой родила ее деда в одном из первых Ford в РФ

Журналистка Гордеева вспомнила, что ее дед родился в одном из первых Ford в РФ

Журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) рассказала, что ее дед Николай родился в одном из первых Ford T, которые прибыли в Россию в 1911-1912 годах. Ее слова передает Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) в своем Telegram-канале.

«Прабабушка была очень импульсивной и никак не могла решить, где ей рожать — по-старомодному дома или по-современному в больнице, — а потом было поздно. И дедушка родился в автомобиле», — призналась блогерша.

Гордеева уточнила, что ее прабабушку звали Ольга Башкирова. Она родила сына Николая, который потом стал вице-президентом Внешнеторгового банка России, в 1913 году. Ему принадлежал один из первых «фордов», ввезенных в Россию еще до революции. После Гражданской войны, уточнила Гордеева, часть ее семьи эмигрировала, другая — попала под репрессии, а Ford T достался министру народного просвещения молодого СССР Анатолию Луначарскому от большевиков.

«Мы случайно поняли это, сравнив фотографии», — рассказала Гордеева.

2 сентября 2022 года Минюст внес Катерину Гордееву в реестр иностранных агентов.

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