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Пьеха отказался от изматывающих гастролей ради здоровья: «Не по зубам»

Певец Пьеха вспомнил, что давал по два концерта в день на пике известности
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Фотограф Екатерина Гусева

Певец Стас Пьеха признался на «Шоу Воли», что дает не более 100 концертов в год, поскольку заботится о своем здоровье.

Пьеха раскрыл, что после участия в проекте «Фабрика звезд» он мог давать около 500 концертов в год, но быстро понял, что ему такое «не по зубам». Из-за усталости артист путал города и совершал ошибки на концертах, за которые ему стыдно перед заказчиками.

«У меня тур идет 22 года. Мы по 200 сольников катались, по 180 в год. <...> Был год, когда мы давали по два-три концерта в день», — раскрыл артист.

4 мая сообщалось, что Стас Пьеха отменил концерт из-за проблем со здоровьем. Выступление должно было состояться на улице Городецкой. Причиной отмены стала простуда артиста. По словам Пьехи, врач настоятельно порекомендовал воздержаться от выступлений на улице.

В апреле Стас Пьеха опроверг информацию Telegram-канала Mash, согласно которой у его бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи, диагностировали деменцию.

Как сообщал 24 апреля Mash, врачи обнаружили у 87-летней певицы признаки возрастной деменции и гипертонию. Проблемы со здоровьем у артистки якобы возникли на фоне резкого набора веса.

Ранее сообщалось, что экс-солистке «Миража» Гулькиной отказали в иске к Суханкиной.

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