Активисты просят Любимову уволить директора Театра им. Вахтангова

Активисты движения «Зов народа» обратились к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой уволить главу Театра им. Вахтангова Кирилла Крока. Об этом сообщает портал «Абзац».
Общественники напомнили, что Крок в начале специальной военной операции на Украине высказывался об действиях российских властей в негативном ключе.
«Пребывание Кирилла Крока на посту директора театра им. Вахтангова дискредитирует российскую культуру и оскорбляет чувства патриотов. Просим рассмотреть вопрос об отстранении его от должности», — указано в обращении.
Активисты напомнили, что Крок также поддерживал режиссера Римаса Туминаса, который призывал к бомбардировкам Москвы.
До этого директор Театра Вахтангова Кирилл Крок отказался комментировать отмену спектаклей в Севастополе.
Ранее Поплавская назвала Кирилла Крока продолжателем дела режиссера-русофоба.