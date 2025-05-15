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Активисты просят Любимову уволить директора Театра им. Вахтангова

«Зов народа» обратился к Любимовой с просьбой уволить главу Театра Вахтангова
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Активисты движения «Зов народа» обратились к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой уволить главу Театра им. Вахтангова Кирилла Крока. Об этом сообщает портал «Абзац».

Общественники напомнили, что Крок в начале специальной военной операции на Украине высказывался об действиях российских властей в негативном ключе.

«Пребывание Кирилла Крока на посту директора театра им. Вахтангова дискредитирует российскую культуру и оскорбляет чувства патриотов. Просим рассмотреть вопрос об отстранении его от должности», — указано в обращении.

Активисты напомнили, что Крок также поддерживал режиссера Римаса Туминаса, который призывал к бомбардировкам Москвы.

До этого директор Театра Вахтангова Кирилл Крок отказался комментировать отмену спектаклей в Севастополе.

Ранее Поплавская назвала Кирилла Крока продолжателем дела режиссера-русофоба.

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