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Поплавская об отмене гастролей театра Вахтангова: «Крым – наш, а не Туминаса»

Актриса Поплавская назвала Кирилла Крока продолжателем дела режиссера-русофоба
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Global Look Press

Актриса Яна Поплавская заявила в беседе с изданием «Абзац», что отмена выступлений театра имени Евгения Вахтангова должна была произойти давным-давно.

Поплавская заявила, что у театра практически нет спектаклей, с которыми труппа могла бы съездить. По ее мнению, это проблема директора учреждения Кирилла Крока. Актриса считает, что Крок является «продолжателем дела режиссера-русофоба».

«Низкий поклон Минкульту Севастополя. Все-таки Крым — наш, а не Туминаса. Хорошо бы, чтобы наш Минкульт понимал то, что понимают в Крыму», — заявила артистка.

12 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что добился отмены гастролей театра Вахтангова в городе. Афиши уже сняли, а деньги за билеты будут возвращены. Причиной отмены стало то, что два из трех спектаклей, которые театр хотел представить, поставил литовский режиссер Римас Туминас. Губернатор назвал режиссера предателем.

Развожаев считает, что показывать спектакли «предателя в патриотической столице России» — это кощунственно. Губернатор отметил, что не понимает и не принимает выбранный директором театра репертуар.

Ранее Маковецкий призвал к защите от мракобесия после отмены спектакля в Крыму.

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