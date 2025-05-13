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Директор Театра Вахтангова об отмене спектаклей в Севастополе: «Обратитесь в правительство»

Директор Театра Вахтангова отказался комментировать отмену спектаклей в Севастополе
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок отказался комментировать отмену спектаклей в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Storm».

«Обратитесь в правительство города Севастополя. Они вам все популярно объяснят. Критика от губернатора? Обратитесь к нему! Он вам все объяснит. Я просто не в курсе», — заявил директор театра.

12 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что добился отмены гастролей театра Вахтангова в городе. Афиши уже сняли, а деньги за билеты будут возвращены. Причиной отмены стало то, что два из трех спектаклей, которые театр хотел представить, поставил литовский режиссер Римас Туминас. Губернатор назвал режиссера предателем.

По словам Развожаева, Туминас призывал к бомбежке Москвы после начала СВО и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера».

Развожаев считает, что показывать спектакли «предателя в патриотической столице России» — это кощунственно. Губернатор отметил, что не понимает и не принимает выбранный директором театра репертуар.

Ранее Поплавская назвала Кирилла Крока продолжателем дела режиссера-русофоба.

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