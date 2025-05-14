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Мать основателя «Ласкового мая» судится с вдовой Шатунова

Мать основателя группы «Ласковый май» Кузнецова судится с вдовой Шатунова
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Шогин Александр/ТАСС

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова Светланой, иск связан с признанием завещания недействительным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В публикации отмечается, что суть претензий не раскрывается.

Подчеркивается, что ранее суд выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. С данным решением не согласилась Кузнецова и подала жалобу, которую отклонил суд.

10 мая сообщалось, что продюсер Андрей Разин через суд хочет отменить завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Другие подробности судебного дела, кроме цели Разина добиться отмены действия завещания, не уточняются.

До этого адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев заявил, что родственники артиста выиграли суд против продюсера Андрея Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая».

В течение нескольких лет с Андреем Разиным боролся в суде и сам Шатунов, пока 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе не вынес решение в пользу артиста.

Ранее в Совфеде предложили присвоить Юрию Шатунову звание народного артиста России.

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