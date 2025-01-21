В Совфеде предложили присвоить Юрию Шатунову звание народного артиста России

В Совфеде предложили присвоить певце Юрию Шатунову почетное звание народного артиста России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение к министру культуры сенатора Айрата Гибатдинова.

По словам политика, с устной просьбой увековечить память музыканта к нему обратился некий участник СВО, поступают обращения и от других граждан России.

«Его творчество поднимало моральный дух во время непростых первых десятилетий становления Российской федерации после распада Советского Союза. <...> На примере Шатунова взрастает поколение новых отечественных музыкантов и артистов, а его песни стали, действительно, культовыми, и сочетают в себе приверженность ценностям любви, верности и добропорядочности, которые как никогда актуальны сегодня», — говорит в обращении Гибатдинов.

Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не стало в 2022 году. Ему было 49 лет. У певца случился обширный инфаркт.

В 2024 году вдова Шатунова Светлана заявила о правах на товарный знак «Ласковый май».

Ранее у дома, где жил Шатунов, высадили «Белые розы».