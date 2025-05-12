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В Севастополе отменили выступления театра Вахтангова из-за спектаклей Туминаса

В Севастополе отменил гастроли театра Вахтангова из-за спектаклей Туминаса
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Екатерина Цветкова/Global Look Press

Власти Севастополя отменили гастроли театра Вахтангова из-за постановок литовского режиссера Римаса Туминаса. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По словам Развожаева, афиши уже сняли, а деньги за билеты будут возвращены. Причиной отмены стало то, что два из трех спектаклей, которые театр хотел представить, поставил Туминас. Губернатор назвал режиссера предателем.

«Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», но сам отправился к фашистскому кумиру», — заявил чиновник.

Развожаев считает, что показывать спектакли «предателя в патриотической столице России» — это кощунственно. Губернатор отметил, что не понимает и не принимает выбранный директором театра репертуар. Он заявил, что сделает выговор руководству Департамента культуры и театра имени А. В. Луначарского.

«Не может быть двойной политики и оправдания такому в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день», — рассказал губернатор.

Ранее директор театра Вахтангова высказался об отмене вечера памяти Туминаса.

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