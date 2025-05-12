Резник о цитировании Пугачевой его песни на 9 Мая: «Замечательно»

Поэт-песенник Илья Резник положительно отреагировал на цитирование его песни «Не скупимся на любовь» Аллой Пугачевой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Пугачева привела строчки из песни поэта во время своего поздравления по случаю Дня Победы. Резник назвал замечательным то, что его цитируют.

«В стадии у нас финальной песня «Скупимся на любовь», да. Большая композиция. Ее будут петь я, детский хор «Маленькая страна», Росгвардия и все исполнители. «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — отметил артист.

В мае Илья Резник заявил, что не хочет слушать и обсуждать новые композиции Аллы Пугачевой о войне. Он считает, что певица «сделала свою дорогу».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне — «Поцелуй войны» и «Мама».

Ранее на Егора Крида возбудили дело за пропаганду алкоголя.