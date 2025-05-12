На Егора Крида возбудили дело за пропаганду алкоголя

На рэперов Егора Крида и Toxi$ возбудили дело из-за демонстрации виски в клипе «CowBoys»

На рэперов Егора Крида и Toxi$ возбудили дело за рекламу алкоголя в клипе «CowBoys». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На виски, присутствующий в кадре в музыкальном видео, пожаловался житель Санкт-Петербурга. В ФАС он сообщил, что рекламной маркировки в клипе не было.

Теперь музыкантам грозит штраф за нарушение закона о рекламе.

В 2023 году на Крида не стали заводить дело за рекламу онлайн-казино.

В 2024 году Егор Крид рассказал во время прямой трансляции, что его оштрафовали в Москве.

Крид объяснил, что платил штраф после концерта, который закончился позже, чем должен был. Артист нарушил закон о тишине. По нему не допускается нарушение покоя граждан с девяти вечера и до восьми утра с понедельника по пятницу.

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