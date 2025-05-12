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Илья Резник заявил, что не хочет слушать песни Пугачевой о войне

Поэт Илья Резник признался, что не хочет обсуждать песни Пугачевой о войне
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что не хочет слушать и обсуждать новые композиции Аллы Пугачевой о войне. Об этом сообщает NEWS.ru.

Резник считает, что Пугачева «сделала свою дорогу». Он отметил, что жизнь короткая.

«Не будем осуждать, не будем ее восхвалять. Каждый человек имеет право на поступок. У нее такой поступок, который кому-то нравится. В основном, может быть, не нравится», — рассказал поэт.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне — «Поцелуй войны» и «Мама». Первую композицию написал Андрей Мисин, а слова придумал Андрей Ордынец. Песня рассказывает об ужасах боя и последствиях войны. Второй трек «Мама» исполнен от лица матери, которая горюет по сыну, которого не стало на фронте. Музыку к нему написал Андрей Мисин. Сама Пугачева стала автором лирики.

Ранее Пугачева поздравила россиян с 9 Мая.

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