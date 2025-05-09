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Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем парада Победы в Москве

Режиссер из США Оливер Стоун посетил парад Победы на Красной площади
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Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

Американский режиссер и сценарист Оливер Стоун стал гостем парада на Красной площади, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Он наблюдал за торжественным мероприятием с одной из трибун. Возле режиссера в числе гостей находились мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники президента РФ Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а также спецпредставитель Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

7 мая Оливер Стоун посетил столичный кинозавод «Москино», где для него провели подробную экскурсию. Он сравнил увиденное с космическим городом и заявил, что с удовольствием поработал бы в таких условиях.

До этого режиссер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча прошла на полях просветительского марафона «Знание. Первые», где они выступали с лекциями.

Ранее на Западе прокомментировали присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве.

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