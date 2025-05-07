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Оскароносный американский режиссер Стоун приехал на кинозавод «Москино»

ТАСС: режиссеру Оливеру Стоуну провели экскурсию на кинозаводе «Москино»
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Global Look Press

Американский кинорежиссер Оливер Стоун посетил столичный кинозавод «Москино», где для него провели подробную экскурсию. Об этом пишет ТАСС.

Гостя лично приветствовал глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин. В начале знакомства с площадкой Фурсин подчеркнул, что новая студия призвана не только сохранять историческое наследие города на экране, но и задавать современные стандарты киносъёмки и анимации.

«Мы создаем павильоны с новейшим оборудованием, чтобы Москва стала центром инноваций в кинопроизводстве», — отметил он.

Во время экскурсии Стоуну показали фрагменты российских картин, смонтированные в цехах «Москино». Режиссер высоко оценил увиденное.

«Это поразительное пространство — словно космический город. Технологии здесь поражают воображение. Я с удовольствием поработал бы в таких условиях и надеюсь, что у нас найдется возможность организовать съемки», — поделился Стоун с журналистами.

По его словам, комплекс «Москино» свидетельствует о том, что Москва остается активной и динамично развивающейся даже в сложные периоды.

«Город не стоит на месте, продолжая создавать масштабные проекты — это очень смелая и целеустремленная инициатива», — отметил режиссер.

В свою очередь Алексей Фурсин сообщил, что Стоун не исключает идею съемки исторического фильма в Москве. По его словам, главное, что Стоуну импонируют темпы роста отечественного продакшена и возможности, которые открываются у российских студий.

Оливер Стоун — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». Первую он получил в 1978 за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс». Две другие награды ему вручили уже как режиссеру двух фильмов из «вьетнамской трилогии» — «Взвод» и «Рожденный четвертого июля».

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Оливером Стоуном.

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