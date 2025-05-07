Оскароносный американский режиссер Стоун приехал на кинозавод «Москино»

Американский кинорежиссер Оливер Стоун посетил столичный кинозавод «Москино», где для него провели подробную экскурсию. Об этом пишет ТАСС.

Гостя лично приветствовал глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин. В начале знакомства с площадкой Фурсин подчеркнул, что новая студия призвана не только сохранять историческое наследие города на экране, но и задавать современные стандарты киносъёмки и анимации.

«Мы создаем павильоны с новейшим оборудованием, чтобы Москва стала центром инноваций в кинопроизводстве», — отметил он.

Во время экскурсии Стоуну показали фрагменты российских картин, смонтированные в цехах «Москино». Режиссер высоко оценил увиденное.

«Это поразительное пространство — словно космический город. Технологии здесь поражают воображение. Я с удовольствием поработал бы в таких условиях и надеюсь, что у нас найдется возможность организовать съемки», — поделился Стоун с журналистами.

По его словам, комплекс «Москино» свидетельствует о том, что Москва остается активной и динамично развивающейся даже в сложные периоды.

«Город не стоит на месте, продолжая создавать масштабные проекты — это очень смелая и целеустремленная инициатива», — отметил режиссер.

В свою очередь Алексей Фурсин сообщил, что Стоун не исключает идею съемки исторического фильма в Москве. По его словам, главное, что Стоуну импонируют темпы роста отечественного продакшена и возможности, которые открываются у российских студий.

Оливер Стоун — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». Первую он получил в 1978 за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс». Две другие награды ему вручили уже как режиссеру двух фильмов из «вьетнамской трилогии» — «Взвод» и «Рожденный четвертого июля».

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Оливером Стоуном.