Певица Кристина Орбакайте встала на колени Пугачевой на концерте на Кипре

Певица Кристина Орбакайте опустилась на колени перед матерью Аллой Пугачевой на своем концерте, который состоялся 8 мая в кипрском городе Лимасол. Об этом сообщает VOICE.

Издание публикует ряд видеороликов с выступления, согласно которым Орбакайте встала на колени перед Пугачевой во время исполнения композиции «Алла будет петь». Пугачева в свою очередь в микрофон сказала: «Кристина будет петь!»

На мероприятии Пугачева была одета в черное приталенное платье, она сидела в центре зала. 76-летняя знаменитость посетила концерт вместе с дочерью Лизой и сыном Гарри, у которого, утверждает VOICE, была забинтована правая рука.

8 мая стало известно, что Пугачева воссоединилась с Орбакайте на Кипре спустя полгода разлуки. Их заняли во время прогулки по набережной Лимасола.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Позднее Орбакайте обвинила власти Латвии в подавлении свободы слова.

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