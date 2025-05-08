Антон Долин о Михалкове: «У него две большие любви в жизни — чекисты и русские офицеры»

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) в беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм» высказался о творчестве режиссера Никиты Михалкова.

«Мне кажется, что у Михалкова две большие любви в жизни — чекисты и русские офицеры. Русских офицеров он любит немножко сильнее. <...> И тот же фильм «12», где главный герой и офицер, и чекист. Его играет сам Михалков. Тут как бы все сошлось», — сказал он.

Долин также предположил, что Михалков перестал снимать фильмы, поскольку большая часть его последних работ оказалась «неуспешной».

«Михалков живет с осознанием того, что публика его сильно любит, но публика как-то ему не платит взаимностью. Поэтому он просто переключился на более простой и низкобюджетный жанр — проект «Бесогон». Мне кажется, что он очень доволен», — подытожил Долин.

В середине января стало известно, что уехавший за границу кинокритик Антон Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Ранее сообщалось, что пропажу экс-мужа Кати Лель назвали фейком в Ницце.