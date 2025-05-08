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Пугачева воссоединилась с Орбакайте на Кипре спустя полгода разлуки

Певицу Аллу Пугачеву засняли на прогулке с Кристиной Орбакайте в Лимасоле
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Telegram-канал Хуже и не скажешь

Поклонник заснял певицу Аллу Пугачеву во время прогулки по набережной Лимасола вместе с дочерью Кристиной Орбакайте. Ролик публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На видео по улице шли Пугачева и Орбакайте вместе со своим супругом Михаилом Земцовым, также рядом находились дети знаменитостей — Лиза Галкина и Клавдия Земцова. Издание «7дней.ru» добавляет, что Пугачева и Орбакайте встретились спустя полгода разлуки. СМИ также утверждает, что Примадонна «сильно сдала в эмиграции» — она похудела и начала горбиться.

8 мая у Кристины Орбакайте состоится концерт в кипрском городе Лимасол в рамках ее тура по Европе. Затем певица даст шесть выступлений в разных городах Германии. Также российская исполнительница выступит в Швейцарии, Испании, Чехии и других странах.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Позднее Орбакайте обвинила власти Латвии в подавлении свободы слова.

Ранее стало известно, что Пугачева получает 28 млн рублей в год за старые хиты.

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