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Орбакайте обвинила власти Латвии в подавлении свободы слова

Певица Орбакайте: власти Латвии нарушили международное право запретом на въезд
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте обвинила власти Латвии в нарушении ее прав и подавлении свободы слова. Соответствующий пост артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Орбакайте считает, что латвийское правительство нарушило своим решением все «международные нормы и принципы, на которых строится современный мир».

«Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах», — заявила певица.

По словам Орбакайте, она искренне верит, что музыка — не оружие. Она лечит там, где «политики строят стены». Певица заявила, что разочарована из-за решения властей Латвии, но при этом еще верит в возможность диалога.

«Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ. Всем мира и добра», — подытожила она.

29 апреля Кристине Орбакайте, имеющей гражданства Литвы и России, закрыли въезд в Латвию из-за того, что выступления певицы «не соответствуют интересам национальной безопасности страны». Также въезд в страну закрыт сербскому музыканту Горану Бреговичу.

Ранее сообщалось, что певице Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за политического пиара.

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