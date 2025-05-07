Звезда «Трассы» призналась в связанной с Безруковым мечте

Актриса Юлия Ильина призналась в детской мечте, связанной с актером Сергеем Безруковым. Ее цитирует портал «Страсти».
Звезда сериалов «Трасса» и «Фишер» сыграла с Безруковым в фильме «Финал», но с Ильиной артист на площадке не пересекался.
«Это было бы исполнением моего желания, загаданного в семь лет на день рождения», — сказала она.
Также 25-летняя актриса рассказала о совместной работе с актером Иваном Янковским в сериале «Фишер».
«Ваня прекрасный, воспитанный, внимательный и увлеченный артист», — отметила она.
Накануне актриса Валентина Ляпина, известная по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», раскрыла, что с детства мечтает сыграть героиню в жанре боевик.
«Я очень миролюбивая, но с детства хочу сыграть Лару Крофт», — поделилась артистка.
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