Звезда «Мир! Дружба! Жвачка!» раскрыла роль своей мечты

Актриса Валентина Ляпина, известная по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», раскрыла в интервью ТАСС, что с детства мечтает сыграть героиню в жанре боевик.

«Я очень миролюбивая, но с детства хочу сыграть Лару Крофт. Это такая мечта-цель. Я с пяти до двенадцати лет занималась тхэквондо — и довольно успешно. До сих пор могу так же махать ногами и наносить удары. Думаю, дело времени», — поделилась артистка.

22-летняя Ляпина также заявила, что уже сталкивалась с выгоранием в профессии. Она считает, что это произошло поскольку, она не «соблюдала меру». В такие моменты, поделилась актриса, она стремится далеко уехать и быть не на связи — «почувствовать единение с собой и с природой».

В свободное время актриса смотрит фильмы и сериалы разных жанров. Ляпина призналась, что живет кинематографом, который ее «вдохновляет и заставляет расти».

«Мои фавориты, которые могу посоветовать: «Остров проклятых», первый сезон «Настоящего детектива» и «Барби», — заявила артистка.

Актриса Валентина Ляпина приобрела широкую известность благодаря роли девочки Жени в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». На данный момент в ее фильмографии свыше 60 ролей.

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