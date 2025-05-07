Бен Аффлек сделал неожиданное высказывание о Бритни Спирс

Голливудский Бен Аффлек сделал неожиданное высказывание о певице Бритни Спирс. Об артистке он поговорил в подкасте «This Past Weekend With Theo Von».

«Давным-давно, много-много лет назад, я действительно испытывал большое сочувствие к Бритни Спирс. Потому что я помню, что казалось, будто… эти люди [папарацци] преследуют ее в то время, когда у нее могли быть трудности», — предположил он.

Аффлек подчеркнул, что не знает, что именно происходило в жизни Спирс.

«Но я знаю, каково это, когда тебя ругают, кричат ​​на тебя, донимают, следуют за тобой. Тогда я впервые подумал, что это странная, непреднамеренная, но все-таки коллективная жестокость, когда вокруг вдруг появляются, размахивающие палкой перед тигром или тыкающие в него», — объяснил свою позицию.

Фотографии, на которых знаменитости выглядят раздраженными, являются результатом того, что их специально раздражают фотографы, «тыкающие» в них, отметил Аффлек.

«Все, что вы видите, — это рычащее животное», — сказал он.

Вероятно, актер имел в виду время срыва поп-звезды в 2007 году, когда она побрила голову. В 2008 году после психиатрического обследования исполнительница хита «Toxic» была помещена под опеку, которая официально закончилась в 2021 году.

В 2024 году Спирс опубликовала совместную фотографию с Аффлеком и заявила, что целовалась с ним. Актер это сообщение опроверг.

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