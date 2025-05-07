Звезда «Фишера» рассказала о настоящем характере Ивана Янковского

Актриса Ильина рассказала, что в жизни актер Янковский воспитанный и внимательный

Актриса Юлия Ильина рассказала о совместной работе с актером Иваном Янковским в сериале «Фишер». 25-летнюю звезду цитируют «Страсти».

По словам девушки, у нее сложилось приятное впечатление от общения с артистом.

«Ваня прекрасный, воспитанный, внимательный и увлеченный артист», — отметила она.

Актера Никиту Худякова, который в сериале играл ее мужа, уверена Ильина, ждет также большое будущее в кинематографе.

В апреле Сергей Романович рассказал в беседе с «Газетой.Ru», кого считает большими актерами. Романович назвал Сергея Безрукова, Ивана Янковского, Владимира Машкова и Дмитрия Нагиева «актерищами». Артист выделил Янковского в сериале «Аутсорс».

Ранее Дмитрий Нагиев рассказал о своем райдере и питается «из общего котла» с другими актерами.