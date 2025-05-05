Напавшую на Кадышеву девушку могут отправить на принудительное лечение

Адвокат Ольга Власова заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что напавшую на народную артистку России Надежду Кадышеву девушку могут проверить на вменяемость.

По словам Власовой, решение суда будет зависеть от психиатрической экспертизы. Если девушку признают вменяемой, то ее могут обвинить по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В случае выявления проблем с психикой девушке грозит принудительное лечение в специализированных медицинских учреждениях.

30 апреля одна из зрительниц напала на Кадышеву после концерта в Иваново: девушка побежала за артисткой и взяла ее за шею после того, как та откланялась и завершила выступление. При этом нападавшая кричала что-то невнятное.

Кадышева не пострадала. Представители артистки отметили, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Они обратились в местные правоохранительные органы, полиция начала проверку

Напавшая на Кадышеву девушка заявила, что действовала по указке журналистов. Она утверждает, что некий корреспондент попросил ее притвориться фанаткой и посетить концерт. Девушка должна была спросить артистку про семью и призвать ее объясниться. Предполагалось, что ответ певицы будет записан на камеру.

Ранее муж сестры Бузовой захотел продать квартиру в Турции.