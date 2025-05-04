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Полиция начала проверку после нападения на Кадышеву

Волк: полиция начала проверку после нападения на певицу Кадышеву
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Telegram-канал «Mash»/Global Look Press

Полиция начала проверку после нападения на Надежду Кадышеву. Об этом рассказала официальная представительница МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«По данному факту полицейскими  проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила она.

Отмечается, что нападавшая после атаки на певицу была задержана представителями Росгвардии и доставлена в отдел полиции.

До этого напавшая на Кадышеву девушка заявила, что действовала по просьбе журналистов.

Инцидент произошел 30 апреля. По данным Mash, неизвестная побежала за Кадышевой и взяла ее за шею после того, как артистка откланялась и завершила выступление. Отмечается, что девушка кричала что-то невнятное.

Кадышева не пострадала. Представители артистки отметили, что сейчас ничего не угрожает здоровью певицы. Они обратились в местные правоохранительные органы после инцидента.

Ранее Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой.

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