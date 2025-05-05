Муж сестры Бузовой захотел продать квартиру в Турции

Сестра Бузовой Анна сообщила, что ее муж хочет продать квартиру в Турции

Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала в Telegram-канале, что ее муж Константин Штрыкин хочет продать их недвижимость в Турции.

«Костя по-прежнему сопротивляется, периодически хочет продать наш уголок на море, но я ни в какую не соглашаюсь», — поделилась блогерша.

Бузова призналась, что чувствует себя как дома в Турции. По словам сестры артистки, ей там хорошо, уютно и тепло. Также блогерше нравится, что рядом с квартирой находится море.

«Для меня ракушки, вода — это стихия, которая насыщает, наполняет и воодушевляет», — рассказала сестра певицы.

В начале июля 2024-го Анна Бузова сообщила, что купила квартиру в Турции. Ее выбор пал на вариант в новостройке в Алании. Завершение строительства запланировано на 2026 год. Стоимость новой квартиры Бузовой составила 8,7 млн рублей. На территории должны построить собственный SPA-центр, рестораны, кинотеатр, зону барбекю, детские площадки, большой теннис и мини-гольф.

Ранее Ольга Бузова обматерила сотрудницу дубайской авиакомпании за перенос рейса.