Напавшая на Кадышеву девушка действовала по указке журналистов

Напавшая на Кадышеву девушка заявила, что действовала по просьбе журналистов

Напавшая на Надежду Кадышеву девушка заявила, что действовала по указке журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка утверждает, что некий корреспондент попросил ее притвориться фанаткой и посетить концерт Кадышевой. Она должна была спросить артистку про семью и призвать ее объясниться. Предполагалось, что ответ певицы будет записан на камеру.

«Я это придумала не сама — мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, надо будет ей сказать, что у вас такое творится в семье, а вы молчите», — заявила девушка.

Инцидент произошел 30 апреля. По данным Mash, неизвестная побежала за Кадышевой и взяла ее за шею после того, как артистка откланялась и завершила выступление. Отмечается, что девушка кричала что-то невнятное.

Кадышева не пострадала. Представители артистки отметили, что сейчас ничего не угрожает здоровью певицы. Они обратились в местные правоохранительные органы после инцидента.

В начале апреля модель Габриэлла Мерман, экс-супруга Григория Костюка, рассказала о том, что сын Кадышевой бросил ее беременную в ОАЭ без денег.

Ранее стало известно об еще одной жертве семьи Надежды Кадышевой.