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Напавшая на Кадышеву девушка действовала по указке журналистов

Напавшая на Кадышеву девушка заявила, что действовала по просьбе журналистов
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Telegram-канал «Mash»/Global Look Press

Напавшая на Надежду Кадышеву девушка заявила, что действовала по указке журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка утверждает, что некий корреспондент попросил ее притвориться фанаткой и посетить концерт Кадышевой. Она должна была спросить артистку про семью и призвать ее объясниться. Предполагалось, что ответ певицы будет записан на камеру.

«Я это придумала не сама — мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, надо будет ей сказать, что у вас такое творится в семье, а вы молчите», — заявила девушка.

Инцидент произошел 30 апреля. По данным Mash, неизвестная побежала за Кадышевой и взяла ее за шею после того, как артистка откланялась и завершила выступление. Отмечается, что девушка кричала что-то невнятное.

Кадышева не пострадала. Представители артистки отметили, что сейчас ничего не угрожает здоровью певицы. Они обратились в местные правоохранительные органы после инцидента.

В начале апреля модель Габриэлла Мерман, экс-супруга Григория Костюка, рассказала о том, что сын Кадышевой бросил ее беременную в ОАЭ без денег.

Ранее стало известно об еще одной жертве семьи Надежды Кадышевой.

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