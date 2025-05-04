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На Надежду Кадышеву напали после концерта в Иваново

Mash: в Иваново Кадышеву схватили за шею после концерта
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Владимир Федоренко/РИА Новости

На народную артистку России Надежду Кадышеву напали после концерта в Иваново. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 30 апреля. По данным издания, неизвестная побежала за Кадышевой и взяла ее за шею после того, как артистка откланялась и завершила выступление. Отмечается, что девушка кричала что-то невнятное.

Mash уточнил, что девушку схватили полицейские. Также на место происшествия приехали медики. Кадышева не пострадала. Представители артистки отметили, что сейчас ничего не угрожает здоровью певицы. Они обратились в местные правоохранительные органы после инцидента.

«К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», — заявили представители исполнительницы.

24 апреля kp.ru сообщал, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» распространилась на молодежную аудиторию, поэтому многочисленными зрителями ее концертов теперь являются подростки и студенты.

По данным издания, стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.

Ранее Маликов объяснил бешеную популярность Кадышевой.

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